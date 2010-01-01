"Центр Инновационной Медицины Суставов" предоставляет полный комплекс медицинских услуг по организации лечения во всех областях ортопедии-травматологии, в том числе при переломах костей, ушибах, растяжениях, разрывах связок, повреждениях менисков, заболеваниях суставов, повреждениях и заболеваниях кистей рук и стоп, в детской ортопедии.

Услуги:

лечение при переломах костей любой сложности, установка и снятие металлоимплантов, консервативное и оперативное лечение;

лечение при разрывах связок коленного сустава, повреждениях вращательной манжеты плеча, артроскопия (малоинвазивная хирургия) при восстановлении связок, пластика ПКС, ЗКС;

лечение при повреждениях менисков, шов мениска, артроскопия (малоинвазивная хирургия);

посттравматическая и послеоперационная реабилитации (ЛФК, физиотерапия, массаж), восстановление опорно-двигательной функции суставов конечностей;

микрохирургия кисти (заболевания, врожденные и приобретенные деформации кисти, последствия травм сухожилий, костей, нервов кисти), оперативное и безоперационное лечение "контрактуры Дюпюитрена";

лечение заболеваний и патологий стопы, ортезирование, хирургия стопы (заболевания, врожденные и приобретенные деформации стопы, последствия травм);

малоинвазивная хирургия (плечо, локтевой сустав, тазобедренный сустав, коленный сустав, голеностопный сустав);

эндопротезирование;

лечение спортивных травм, тейпирование;

внутрисуставные инъекции (PRP-терапия/плазмолифтинг, гиалуроновая кислота);

оценка поставленных диагнозов и назначенного лечения, необходимости проведения оперативного лечения и необходимости установки фиксирующих конструкций (имплантов), рекомендации по альтернативным способам лечения.

Лечение проходит со специалистами медицинского центра, возможно привлечение специалистов ведущих клиник страны и зарубежья.

Лицензия ЛО-25-01-002417.

ООО "Фабус".

