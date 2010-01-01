- Главная
Центр инновационной медицины суставов
Реабилитация после травм и операций. Детская и взрослая ортопедия.
"Центр Инновационной Медицины Суставов" предоставляет полный комплекс медицинских услуг по организации лечения во всех областях ортопедии-травматологии, в том числе при переломах костей, ушибах, растяжениях, разрывах связок, повреждениях менисков, заболеваниях суставов, повреждениях и заболеваниях кистей рук и стоп, в детской ортопедии.
Услуги:
- лечение при переломах костей любой сложности, установка и снятие металлоимплантов, консервативное и оперативное лечение;
- лечение при разрывах связок коленного сустава, повреждениях вращательной манжеты плеча, артроскопия (малоинвазивная хирургия) при восстановлении связок, пластика ПКС, ЗКС;
- лечение при повреждениях менисков, шов мениска, артроскопия (малоинвазивная хирургия);
- посттравматическая и послеоперационная реабилитации (ЛФК, физиотерапия, массаж), восстановление опорно-двигательной функции суставов конечностей;
- микрохирургия кисти (заболевания, врожденные и приобретенные деформации кисти, последствия травм сухожилий, костей, нервов кисти), оперативное и безоперационное лечение "контрактуры Дюпюитрена";
- лечение заболеваний и патологий стопы, ортезирование, хирургия стопы (заболевания, врожденные и приобретенные деформации стопы, последствия травм);
- малоинвазивная хирургия (плечо, локтевой сустав, тазобедренный сустав, коленный сустав, голеностопный сустав);
- эндопротезирование;
- лечение спортивных травм, тейпирование;
- внутрисуставные инъекции (PRP-терапия/плазмолифтинг, гиалуроновая кислота);
- оценка поставленных диагнозов и назначенного лечения, необходимости проведения оперативного лечения и необходимости установки фиксирующих конструкций (имплантов), рекомендации по альтернативным способам лечения.
Лечение проходит со специалистами медицинского центра, возможно привлечение специалистов ведущих клиник страны и зарубежья.
Лицензия ЛО-25-01-002417.
ООО "Фабус".
