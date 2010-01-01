  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Центр инновационной медицины суставов
Центр инновационной медицины суставов
0.0
Рейтинг

Центр инновационной медицины суставов

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Зои Космодемьянской, 23
c 10:00 до 18:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 24 минуты
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Реабилитация после травм и операций. Детская и взрослая ортопедия.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Лазаренко Игорь Всеволодович
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Лазаренко Игорь Всеволодович

Травматолог-ортопед
Стаж 24 года
Травматолог-ортопед
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Литвиненко Артем Николаевич
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Литвиненко Артем Николаевич

Травматолог-ортопед
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Травматолог-ортопед
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом

Другие клиники

  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 118 врачей
    4.2
  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    0.0
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
Все клиники