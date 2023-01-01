  1. Главная
Центр флебологии
10
Рейтинг

Центр флебологии

В клинике 12 врачей
Адреса
пр-т Океанский, 54
3-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Русская, 51В
2-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Флебология - лазерное лечение варикоза, тромбоза, трофических язв на любой стадии. Без боли, без разрезов, без общего наркоза.

Врачи работающие в клинике
Марчук Михаил Валентинович
10
Рейтинг
10 из 10
31
отзыв

Марчук Михаил Валентинович

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Михайлюкова Светлана Сергеевна
10
Рейтинг
10 из 10
14
отзывов

Михайлюкова Светлана Сергеевна

Флеболог, Хирург, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 12 лет
Марчук (Атавина) Светлана Григорьевна
10
Рейтинг
10 из 10
27
отзывов

Марчук (Атавина) Светлана Григорьевна

Флеболог, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 7 лет
Еременко Максим Алексеевич
10
Рейтинг
10 из 10
91
отзыв

Еременко Максим Алексеевич

Флеболог, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан
Принимает детей
Шаповалова Анна Геннадьевна
10
Рейтинг
10 из 10
49
отзывов

Шаповалова Анна Геннадьевна

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж не указан
​​​​​​​Ожерельев Евгений Викторович
10
Рейтинг
10 из 10
19
отзывов

​​​​​​​Ожерельев Евгений Викторович

Флеболог, Хирург, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан
Капустин Михаил Александрович
8.1
Рейтинг
8.1 из 10
7
отзывов

Капустин Михаил Александрович

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 6 лет
Негода Татьяна Николаевна
8.1
Рейтинг
8.1 из 10
7
отзывов

Негода Татьяна Николаевна

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Мартынов Вадим Станиславович
10
Рейтинг
10 из 10
20
отзывов

Мартынов Вадим Станиславович

Флеболог, Хирург
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Руденко Елена Геннадьевна
6.3
Рейтинг
6.3 из 10
3
отзыва

Руденко Елена Геннадьевна

Ревматолог
Стаж 32 года
Гаврилова Наталья Андреевна
6.3
Рейтинг
6.3 из 10
1
отзыв

Гаврилова Наталья Андреевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
Багирова Айнура Эльгиновна
6.0
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Багирова Айнура Эльгиновна

Кардиолог, Терапевт
Стаж не указан
