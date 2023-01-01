  1. Главная
Центр европейской и восточной медицины
4.7
Рейтинг

Центр европейской и восточной медицины

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Черемуховая, 7
каб. 208
c 10:00 до 19:00. Сейчас открыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Валиулина Татьяна Александровна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Валиулина Татьяна Александровна

Мануальный терапевт, Рефлексотерапевт
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Мануальный терапевт, Рефлексотерапевт
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом

