Будьте здоровы
0.0
Рейтинг

Будьте здоровы

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Черемуховая, 9
c 9:00 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Медицинская помощь на дому. Вызов врача и медсестры на дом. ЭКГ. Забор анализов на дому. Услуги сиделок.

Врачи работающие в клинике
Захарова Алла Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Захарова Алла Ивановна

Невролог (невропатолог)
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

