- Главная
- Все клиники
- Будьте здоровы
Будьте здоровы
В клинике 1 врач
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Медицинская помощь на дому. Вызов врача и медсестры на дом. ЭКГ. Забор анализов на дому. Услуги сиделок.
Услуги:
- вызов кардиолога, эндокринолога, невролога, ревматолога, пульмонолога, хирурга, психиатра, дерматолога, уролога, терапевта, инфекциониста, окулиста, травматолога;
- постановка капельниц;
- вызов медсестры;
- снятие интоксикации.
Лицензия ЛО-25-01-002096.
ООО "Будьте здоровы".
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей