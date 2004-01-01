- Главная
Блеск
В клинике 16 врачей
Адреса
Информация
Компания предлагает услуги по лечению и протезированию зубов.
Компания предлагает следующие услуги:
- Гигиена полости рта;
- Лечение зубов;
- Зубосохраняющие и пародонтологические операции;
- Операции по удалению зуба (любой сложности);
- Имплантация (Швеция, Швейцария, Южная Корея);
- Лечение пародонтоза, заболеваний десен;
- Закрытие рецессий десны;
- Исправление прикуса;
- Все виды протезирования;
- Рентген-диагностика (компьютерный томограф, радиовизиограф, ортопантомограф).
Специалисты:
- Гигиенист;
- Терапевт;
- Хирург;
- Пародонтолог;
- Ортодонт;
- Ортопед;
- Детский стоматолог.
Первичный прием от 400 руб.
Консультация хирурга-имплантолога 1000 руб.
Лицензия ЛО-25-01-002549.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ООО "Стоматология Блеск".
ИП Редько Н. Н.
Врачи работающие в клинике
