Блеск
6.1
Рейтинг

Блеск

В клинике 16 врачей
Адреса
пр-т Народный, 19
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Компания предлагает услуги по лечению и протезированию зубов.

Врачи работающие в клинике
Редько Николай Николаевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
47
отзывов

Редько Николай Николаевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Монькин Андрей Андреевич
9.3
Рейтинг
Рейтинг
9.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Монькин Андрей Андреевич

Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Петрова Виктория Вячеславовна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Петрова Виктория Вячеславовна

Стоматолог
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Крюков Кирилл Игоревич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Крюков Кирилл Игоревич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 23 года / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Буланкова Елена Вячеславовна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Буланкова Елена Вячеславовна

Стоматолог
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Герасимов Дмитрий Константинович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Герасимов Дмитрий Константинович

Стоматолог-ортопед
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Редько Елена Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Редько Елена Юрьевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шепко Наталья Викторовна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Шепко Наталья Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кругляков Василий Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кругляков Василий Владимирович

Зубной техник
Стаж 30 лет
Смородинова (Матюшина) Ольга Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смородинова (Матюшина) Ольга Ивановна

Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Козлова Юлия Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козлова Юлия Николаевна

Рентгенолог
Стаж 15 лет
Терещенко Антон Андреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Терещенко Антон Андреевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ожигина Наталья Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ожигина Наталья Федоровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Муравьева Анастасия Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Муравьева Анастасия Алексеевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Модженок Ксения Алексеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Модженок Ксения Алексеевна

Стоматолог
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

