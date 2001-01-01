- Главная
Лечение заболеваний позвоночника, спины и суставов. Восстановление после травм и операций. Детская ортопедия. Лечебная физкультура.
Центр реабилитации Биомеханика – медицинский центр по безоперационному лечению опорно-двигательного аппарата, позвоночника, суставов.
Главное отличие центра - это комплексное лечение в связке врачей и реабилитологов:
- невролог, эпилептолог;
- детский невролог;
- травматолог-ортопед;
- детский ортопед, специалист по лечению сколиоза и корсетированию ШЕНО;
- ревматолог;
- терапевт, физиотерапевт;
- реабилитолог, врач ФРМ;
- цефалголог, специалист по лечению головной боли и мигрени;
- специалисты ЛФК, сертифицированные шрот-терапевты;
- мануальные терапевты и массажисты.
Центр оснащен просторными залами для лечебной физкультуры (ЛФК) со всем необходимым инвентарем, тренажеры Бубновского, пилатес оборудование. В центре проводятся экстренные способы снятия боли, медицинские блокады, суставные и внутрисуставные инъекции. Избавим от острой боли за 1 сеанс!
Особое внимание уделяется лечению детей. Создано отдельное направление по лечению детского сколиоза. Мед.центр оказывает услуги мирового стандарта, которые включают: изготовление индивидуальных корсетов Шено и гимнастику Шрот. Проводятся индивидуальные и групповые занятия лечебной физкультурой для детей от 3 до 18 лет.
Отделение диагностики: сдача анализов крови и мочи за 1 день с расшифровкой результатов.
Лечение заболеваний:
- остеохондроз (в том числе снятие болевого синдрома в острой фазе);
- сколиоз, нарушения осанки, плоскостопие;
- заболевания опорно-двигательного аппарата (грыжи, протрузии, травмы и др.);
- заболевания суставов (артриты, артрозы);
- реабилитация после операций и травм;
- реабилитация после инсульта;
- реабилитация детей с ДЦП;
- занятия ЛФК для беременных и восстановление после родов (укрепление мышц тазового дна, лечение диастаза);
- продление активного долголетия для старшей возрастной группы;
- боли в спине, головные боли, нарушения сна, внимания;
- болевые ощущения в области спины и шеи;
- хронический болевой синдром, жжение, покалывание и онемение в конечностях;
- неврологические последствия остеохондроза;
- грыжи межпозвоночных дисков, вегетососудистая дистония;
- ревматизм. ревматоидный артрит, артроз, остеопороз, болезнь Бехтерова;
- и многое другое.
Медицинская лицензия № ЛО-25-01-005118.
Филиал находится в ТК "Гермес". Корпус 1 (Центр реабилитации) расположен слева от главного входа, Корпус 2 (Медицинский центр) расположен справа от главного входа.
