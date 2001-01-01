  1. Главная
Биомеханика
6.3
Рейтинг

Биомеханика

В клинике 28 врачей
Адреса
пр-т Народный, 11Б
ТК "Гермес"
c 7:00 до 22:30. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Лечение заболеваний позвоночника, спины и суставов. Восстановление после травм и операций. Детская ортопедия. Лечебная физкультура.

Врачи работающие в клинике
Сайко Юлия Викторовна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Сайко Юлия Викторовна

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат, Эпилептолог
Стаж 24 года / Доктор медицинских наук
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат, Эпилептолог
Стаж 24 года / Доктор медицинских наук
Записаться на приём
Принимает детей
Резниченко Артём Александрович
9.9
Рейтинг
Рейтинг
9.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
15
отзывов

Резниченко Артём Александрович

Невролог (невропатолог)
Стаж 8 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 8 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Холошин Максим Евгеньевич
9.5
Рейтинг
Рейтинг
9.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Холошин Максим Евгеньевич

Невролог (невропатолог), Психиатр, Рефлексотерапевт, Главный врач, Эпилептолог
Стаж 28 лет / Кандидат медицинских наук
Невролог (невропатолог), Психиатр, Рефлексотерапевт, Главный врач, Эпилептолог
Стаж 28 лет / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Воронова Наталия Романовна
9.3
Рейтинг
Рейтинг
9.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Воронова Наталия Романовна

Травматолог-ортопед, Врач ЛФК
Стаж 12 лет
Травматолог-ортопед, Врач ЛФК
Стаж 12 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Романова Надежда Александровна
9.2
Рейтинг
Рейтинг
9.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Романова Надежда Александровна

Травматолог-ортопед, Врач ЛФК, Реабилитолог
Стаж 14 лет
Травматолог-ортопед, Врач ЛФК, Реабилитолог
Стаж 14 лет
Записаться на приём
Буряк Вячеслав Андреевич
9.0
Рейтинг
Рейтинг
9.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Буряк Вячеслав Андреевич

Массажист
Стаж 6 лет
Массажист
Стаж 6 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Переверзев Евгений Сергеевич
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Переверзев Евгений Сергеевич

Мануальный терапевт, Реабилитолог
Стаж 6 лет
Мануальный терапевт, Реабилитолог
Стаж 6 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Журавская Анастасия Эдуардовна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Журавская Анастасия Эдуардовна

Невролог (невропатолог), Психиатр
Стаж 9 лет
Невролог (невропатолог), Психиатр
Стаж 9 лет
Записаться на приём
Игнаева Евгения Чимитовна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Игнаева Евгения Чимитовна

Мануальный терапевт
Стаж 11 лет
Мануальный терапевт
Стаж 11 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Кудрявцева Елизавета Владимировна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кудрявцева Елизавета Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Таптунов Иван Иванович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Таптунов Иван Иванович

Массажист
Стаж 28 лет
Массажист
Стаж 28 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Маленко Маргарита Антоновна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Маленко Маргарита Антоновна

Невролог (невропатолог)
Стаж 4 года
Невролог (невропатолог)
Стаж 4 года
Записаться на приём
Ярулина Татьяна Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ярулина Татьяна Александровна

Нейрохирург, Врач ЛФК, Реабилитолог
Стаж 12 лет
Нейрохирург, Врач ЛФК, Реабилитолог
Стаж 12 лет
Записаться на приём
Жирнов Антон Анатольевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Жирнов Антон Анатольевич

Психиатр, Психотерапевт
Стаж не указан
Психиатр, Психотерапевт
Стаж не указан
Записаться на приём
Нестеров Семён Борисович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Нестеров Семён Борисович

Ревматолог, Терапевт
Стаж 4 года
Ревматолог, Терапевт
Стаж 4 года
Записаться на приём
Бондаревская Маргарита Николаевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бондаревская Маргарита Николаевна

Травматолог-ортопед
Стаж 21 год
Травматолог-ортопед
Стаж 21 год
Записаться на приём
Принимает детей
Городецкая Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Городецкая Татьяна Владимировна

Массажист, Врач ЛФК, Реабилитолог
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Массажист, Врач ЛФК, Реабилитолог
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Записаться на приём
Принимает детей
Майстровская Юлия Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Майстровская Юлия Витальевна

Ревматолог, Терапевт
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Ревматолог, Терапевт
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Шарапова Елена Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шарапова Елена Олеговна

Физиотерапевт
Стаж 35 лет
Физиотерапевт
Стаж 35 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Лейзер Ирина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лейзер Ирина Геннадьевна

Массажист
Стаж 30 лет
Массажист
Стаж 30 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Измайлова Олеся Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Измайлова Олеся Викторовна

Массажист
Стаж 12 лет
Массажист
Стаж 12 лет
Записаться на приём
Кузнецова Виктория Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузнецова Виктория Алексеевна

Терапевт, Физиотерапевт
Стаж 13 лет
Терапевт, Физиотерапевт
Стаж 13 лет
Записаться на приём
Архипов Борис Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Архипов Борис Викторович

Мануальный терапевт
Стаж 27 лет
Мануальный терапевт
Стаж 27 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Трифан Роман Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трифан Роман Николаевич

Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет
Записаться на приём
Поськин Егор Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Поськин Егор Алексеевич

Психиатр, Психотерапевт
Стаж не указан
Психиатр, Психотерапевт
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей
Костина София Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Костина София Андреевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 7 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Синицын Александр Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Синицын Александр Владимирович

Массажист
Стаж 7 лет
Массажист
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Клоков Глеб Львович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клоков Глеб Львович

Массажист
Стаж 42 года
Массажист
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

