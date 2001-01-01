Центр реабилитации Биомеханика – медицинский центр по безоперационному лечению опорно-двигательного аппарата, позвоночника, суставов.

Главное отличие центра - это комплексное лечение в связке врачей и реабилитологов:

невролог, эпилептолог;

детский невролог;

травматолог-ортопед;

детский ортопед, специалист по лечению сколиоза и корсетированию ШЕНО;

ревматолог;

терапевт, физиотерапевт;

реабилитолог, врач ФРМ;

цефалголог, специалист по лечению головной боли и мигрени;

специалисты ЛФК, сертифицированные шрот-терапевты;

мануальные терапевты и массажисты.

Центр оснащен просторными залами для лечебной физкультуры (ЛФК) со всем необходимым инвентарем, тренажеры Бубновского, пилатес оборудование. В центре проводятся экстренные способы снятия боли, медицинские блокады, суставные и внутрисуставные инъекции. Избавим от острой боли за 1 сеанс!

Особое внимание уделяется лечению детей. Создано отдельное направление по лечению детского сколиоза. Мед.центр оказывает услуги мирового стандарта, которые включают: изготовление индивидуальных корсетов Шено и гимнастику Шрот. Проводятся индивидуальные и групповые занятия лечебной физкультурой для детей от 3 до 18 лет.

Отделение диагностики: сдача анализов крови и мочи за 1 день с расшифровкой результатов.

Лечение заболеваний:

остеохондроз (в том числе снятие болевого синдрома в острой фазе);

сколиоз, нарушения осанки, плоскостопие;

заболевания опорно-двигательного аппарата (грыжи, протрузии, травмы и др.);

заболевания суставов (артриты, артрозы);

реабилитация после операций и травм;

реабилитация после инсульта;

реабилитация детей с ДЦП;

занятия ЛФК для беременных и восстановление после родов (укрепление мышц тазового дна, лечение диастаза);

продление активного долголетия для старшей возрастной группы;

боли в спине, головные боли, нарушения сна, внимания;

болевые ощущения в области спины и шеи;

хронический болевой синдром, жжение, покалывание и онемение в конечностях;

неврологические последствия остеохондроза;

грыжи межпозвоночных дисков, вегетососудистая дистония;

ревматизм. ревматоидный артрит, артроз, остеопороз, болезнь Бехтерова;

и многое другое.

Медицинская лицензия № ЛО-25-01-005118.

Филиал находится в ТК "Гермес". Корпус 1 (Центр реабилитации) расположен слева от главного входа, Корпус 2 (Медицинский центр) расположен справа от главного входа.

Узнать информацию о врачах и записаться на приём можно на портале ВрачиВладивостока.