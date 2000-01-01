- Главная
- Все клиники
- Бехтерев
Бехтерев
В клинике 1 врач
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Прием клинического психолога, консультации и преодоление психосоматических и невротических расстройств и зависимостей (аллергия, бронхиальная астма, фобии, депрессия, неврастения, зависимости - алкогольная, табачная, пищевая, игровая).
Приём специалистов:
- Терапевт (кардиолог);
- Невролог;
- Мануальный терапевт;
- Психолог.
Услуги:
- ПРМО (предрейсовые, послерейсовые медицинские осмотры водителей);
- Ультразвуковая диагностика брюшной полости, органов малого таза, молочных желёз, щитовидной железы, лимфоузлов;
- Биорезонансная (компьютерная) диагностика и терапия;
- Массаж (восстановительный).
Процедурный кабинет:
- выполнение назначений врача;
- забор анализов;
- забор материалов на ДНК-исследования (для установления отцовства, определения пола ребёнка, резус-фактор и т. д.).
Стоимость:
- консультации специалистов - 1500-2000 руб.;
- диагностика ВРТ - 1500-3000 руб.;
- массаж - 1000-2000 руб.;
- ПРМО - 112 - 130 руб.
ООО Медицинский центр "Бехтерев".
Показать больше информации