Аюста
7.2
Рейтинг

Аюста

В клинике 4 врача
Адреса
пр-т Партизанский, 22
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Ковалева Мария Алексеевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
40
отзывов

Ковалева Мария Алексеевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 11 лет
Сахаров Эдуард Александрович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Сахаров Эдуард Александрович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-имплантолог
Стаж 22 года
Пятых Юлия Станиславовна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Пятых Юлия Станиславовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 27 лет
Грушецкая Наталья Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Грушецкая Наталья Николаевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет
