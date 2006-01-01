  1. Главная
Аврора-Дент
5.3
Рейтинг

Аврора-Дент

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Толстого, 48
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Врачи работающие в клинике
Паршина Галина Александровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Паршина Галина Александровна

Стоматолог-ортопед
Стаж 14 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ахметханова Ирина Сергеевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ахметханова Ирина Сергеевна

Стоматолог-хирург
Стаж 25 лет
Стоматолог-хирург
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Королёва Наталья Станиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Королёва Наталья Станиславовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Оболенская Ксения Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Оболенская Ксения Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

