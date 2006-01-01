- Главная
- Все клиники
- Аврора-Дент
Аврора-Дент
В клинике 4 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Консультация - 250 р.
Лицензия ЛО-25-01-003194.
ООО "Аврора-Дент".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре