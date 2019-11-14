  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Аванстом
Аванстом
7.1
Рейтинг

Аванстом

В клинике 6 врачей
Адреса
ул. Адмирала Горшкова, 40
c 9:00 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Терапевтическая, хирургическая, ортопедическая стоматология, ортодонтия.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Ковалёва Ксения Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ковалёва Ксения Андреевна

Стоматолог-ортодонт, Стоматолог общей практики
Стаж 6 лет
Стоматолог-ортодонт, Стоматолог общей практики
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кульчиева Юлия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кульчиева Юлия Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 15 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бушина Наталья Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бушина Наталья Геннадьевна

Зубной врач
Стаж 24 года
Зубной врач
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Синяева Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Синяева Елена Викторовна

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Захарова Жанна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Захарова Жанна Викторовна

Стоматолог-хирург
Стаж 18 лет
Стоматолог-хирург
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Абакарова Анна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абакарова Анна Сергеевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 118 врачей
    4.2
  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.9
Все клиники