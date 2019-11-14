- Главная
Терапевтическая, хирургическая, ортопедическая стоматология, ортодонтия.
Возможна оплата через расчётный счёт и по qr-коду.
Квалифицированные стоматологи, современное оборудование, качественные материалы. В клинике работают стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург, ортодонт. Оказываются услуги по лечению зубов, протезированию, удалению зубов, установке имплантов, профессиональной гигиене полости рта, отбеливанию зубов, установке брекет систем.
Действует гибкая система скидок и рассрочка платежа.
В субботу стоматология работает по предварительной записи.
Лицензиия № ЛО-25-01-004813 от 14.11.2019 г. (бессрочная).