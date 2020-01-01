  1. Главная
Аудита
0.0
Рейтинг

Аудита

В клинике 1 врач
Адреса
пр-т 100-летия Владивостока, 36
c 10:00 до 17:00. Сейчас открыто. Закроется через 57 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Индивидуальный подбор и настройка слуховых аппаратов. В наличии батарейки, аксессуары. Изготовление индивидуальных вкладышей, ремонт слуховых аппаратов.

Врачи работающие в клинике
Днепровская Виолетта Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Днепровская Виолетта Викторовна

Сурдоакустик
Стаж не указан
Сурдоакустик
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

