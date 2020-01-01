- Главная
Информация
Индивидуальный подбор и настройка слуховых аппаратов. В наличии батарейки, аксессуары. Изготовление индивидуальных вкладышей, ремонт слуховых аппаратов.
ИП Мельничук Е. В.
Услуги:
- Индивидуальный подбор и настройка цифровых слуховых аппаратов Видэкс (Дания), Юнитрон (Канада), РиСаунд (Швейцария);
- Консультация по подбору аппарата, проверка слуха проводятся бесплатно;
- В наличии батарейки, вкладыши, аксессуары;
- Изготовление индивидуальных вкладышей, ремонт аппаратов.
Действует постоянная система скидок для пенсионеров, инвалидов, детей до 12 лет и другие.
Полный перечень акций и скидок необходимо уточнять у администратора.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
