ИП Мельничук Е. В.

Услуги:

Индивидуальный подбор и настройка цифровых слуховых аппаратов Видэкс (Дания), Юнитрон (Канада), РиСаунд (Швейцария);

и настройка цифровых ; Консультация по подбору аппарата, проверка слуха проводятся бесплатно;

В наличии батарейки, вкладыши, аксессуары;

вкладыши, аксессуары; Изготовление индивидуальных вкладышей, ремонт аппаратов.

Действует постоянная система скидок для пенсионеров, инвалидов, детей до 12 лет и другие.

Полный перечень акций и скидок необходимо уточнять у администратора.

