Для подбора слуховых аппаратов - прием бесплатный.

Стоимость приема врача-сурдолога - от 1000 до 2900 руб.

Компания "АудиоСлух" - это сеть центров слуха, работающих в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Компания предлагает:

Широкий выбор современных цифровых слуховых аппаратов мировых производителей;

Индивидуальный подбор аппарата под снижение слуха;

Бесплатные консультации у специалистов, имеющих высокую квалификацию;

Товар имеет сертификаты качества и декларации соответствия от производителя.

А также:

Скидки и акции;

Гарантия 2 года;

Сервисное обслуживание;

Широкий ассортимент батареек и аксессуаров к слуховым аппаратам;

Услуга "выезд на дом" во Владивосток и другие города Приморского края.

Лицензия ЛО-25-01-004089.

ООО "Центр Слуха".

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.