- Главная
- Все клиники
- АудиоСлух
АудиоСлух
В клинике 3 врача
Адреса
ул. Овчинникова, 6
1-й этаж
ул. Спортивная, 4
1-й этаж
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Индивидуальный подбор и продажа слуховых аппаратов от европейских производителей. Батарейки и другие аксессуары к слуховым аппаратам. Полная диагностика слуха взрослых и детей с рождения. Приём ведёт врач-сурдолог.
Для подбора слуховых аппаратов - прием бесплатный.
Стоимость приема врача-сурдолога - от 1000 до 2900 руб.
Компания "АудиоСлух" - это сеть центров слуха, работающих в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Компания предлагает:
- Широкий выбор современных цифровых слуховых аппаратов мировых производителей;
- Индивидуальный подбор аппарата под снижение слуха;
- Бесплатные консультации у специалистов, имеющих высокую квалификацию;
- Товар имеет сертификаты качества и декларации соответствия от производителя.
А также:
- Скидки и акции;
- Гарантия 2 года;
- Сервисное обслуживание;
- Широкий ассортимент батареек и аксессуаров к слуховым аппаратам;
- Услуга "выезд на дом" во Владивосток и другие города Приморского края.
Лицензия ЛО-25-01-004089.
ООО "Центр Слуха".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей