  1. Главная
  2. Все клиники
  3. АудиоСлух
АудиоСлух
3.0
Рейтинг

АудиоСлух

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Овчинникова, 6
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Спортивная, 4
1-й этаж
c 10:00 до 18:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 58 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Индивидуальный подбор и продажа слуховых аппаратов от европейских производителей. Батарейки и другие аксессуары к слуховым аппаратам. Полная диагностика слуха взрослых и детей с рождения. Приём ведёт врач-сурдолог.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Данилова Мария Андреевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Данилова Мария Андреевна

Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж 11 лет
Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Паркина Елена Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Паркина Елена Геннадьевна

Сурдоакустик
Стаж 10 лет
Сурдоакустик
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Слюсаренко Дмитрий Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Слюсаренко Дмитрий Геннадьевич

Сурдоакустик
Стаж 12 лет
Сурдоакустик
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

Другие клиники

  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Центр охраны материнства и детства
    Центр охраны материнства и детства В клинике 161 врач
    3.5
Все клиники