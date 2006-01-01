  1. Главная
Астра-Дент
7.6
Рейтинг

Астра-Дент

В клинике 7 врачей
Адреса
ул. Лермонтова, 64
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Терапевтическая, ортопедическая, ортодонтическая и хирургическая стоматология.

Врачи работающие в клинике
Мочалов Дмитрий Владимирович
6.9
3
отзыва

Мочалов Дмитрий Владимирович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 33 года
Зелинская Василина Васильевна
6.0
0
отзывов

Зелинская Василина Васильевна

Стоматолог
Стаж 23 года
Стоматолог
Стаж 23 года
Бакша Роман Геннадьевич
6.0
0
отзывов

Бакша Роман Геннадьевич

Зубной техник
Стаж 26 лет
Зубной техник
Стаж 26 лет
Тоткалов Михаил Анатольевич
6.0
0
отзывов

Тоткалов Михаил Анатольевич

Зубной техник
Стаж 30 лет
Зубной техник
Стаж 30 лет
Соловьева Юлия Дмитриевна
6.0
0
отзывов

Соловьева Юлия Дмитриевна

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 12 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 12 лет
