ООО "Астра-Дент".

Консультация - 500 рублей.

Терапевтическая стоматология:

Лечение кариеса и осложнения кариеса;

Профессиональная гигиена и фторирование зубов;

Отбеливание зубов аппаратом ZOOM 3;

Лазерное отбеливание;

Прямые реставрации;

Определение цвета с помощью цифрового аппарата Vita Advanced;

Эндодонтическое лечение с использованием микроскопа;

Лечение заболеваний пародонта лазером и аппаратом Vector;

Лечение аппаратом FotoSan, RECIPROC.

Ортопедическая стоматология:

Коронки, виниры, полукоронки, вкладки из цельной керамики аппаратами CEREC;

Конструкции из диоксида циркония;

Металлокерамические конструкции;

Коронки на имплантах;

Бюгельные протезы;

Съемные протезы.

Хирургическая стоматология:

Простое и сложное удаление зубов;

Атравматичное удаление зубов;

Имплантация системами Bego Semados (Германия), Alpha Bio (Израиль), Hi-Tec (Израиль), Bicon (США), Astra Tech (Швеция) и Snucone (Корея);

Костная пластика;

Синус-лифтинг.

Ортодонтическая стоматология:

Лечение съемным ортодонтическим аппаратом Myobrace;

Металлические брекет-системы Mini Diamond, Damon Q;

Сапфировые брекет-системы Inspire Ice, Damon Clear.

Диагностика на всех этапах лечения:

Визиограф;

Дентальный томограф Sirona Orthophos SL 3D.

Собственная зуботехническая лаборатория, позволяющая сократить время изготовления ортопедических конструкций из цельной керамики, металлокерамики, на основе оксида циркония. Съемное протезирование.

Стерилизационное отделение, в котором проводится многоступенчатая обработка стоматологического инструментария.

Лицензия ЛО-25-01-004203.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.