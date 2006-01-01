- Главная
Астра-Дент
Терапевтическая, ортопедическая, ортодонтическая и хирургическая стоматология.
ООО "Астра-Дент".
Консультация - 500 рублей.
Терапевтическая стоматология:
- Лечение кариеса и осложнения кариеса;
- Профессиональная гигиена и фторирование зубов;
- Отбеливание зубов аппаратом ZOOM 3;
- Лазерное отбеливание;
- Прямые реставрации;
- Определение цвета с помощью цифрового аппарата Vita Advanced;
- Эндодонтическое лечение с использованием микроскопа;
- Лечение заболеваний пародонта лазером и аппаратом Vector;
- Лечение аппаратом FotoSan, RECIPROC.
Ортопедическая стоматология:
- Коронки, виниры, полукоронки, вкладки из цельной керамики аппаратами CEREC;
- Конструкции из диоксида циркония;
- Металлокерамические конструкции;
- Коронки на имплантах;
- Бюгельные протезы;
- Съемные протезы.
Хирургическая стоматология:
- Простое и сложное удаление зубов;
- Атравматичное удаление зубов;
- Имплантация системами Bego Semados (Германия), Alpha Bio (Израиль), Hi-Tec (Израиль), Bicon (США), Astra Tech (Швеция) и Snucone (Корея);
- Костная пластика;
- Синус-лифтинг.
Ортодонтическая стоматология:
- Лечение съемным ортодонтическим аппаратом Myobrace;
- Металлические брекет-системы Mini Diamond, Damon Q;
- Сапфировые брекет-системы Inspire Ice, Damon Clear.
Диагностика на всех этапах лечения:
- Визиограф;
- Дентальный томограф Sirona Orthophos SL 3D.
Собственная зуботехническая лаборатория, позволяющая сократить время изготовления ортопедических конструкций из цельной керамики, металлокерамики, на основе оксида циркония. Съемное протезирование.
Стерилизационное отделение, в котором проводится многоступенчатая обработка стоматологического инструментария.
Лицензия ЛО-25-01-004203.
