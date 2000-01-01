- Главная
Асклепий
- +7 (423) 279 00 00 , единый контактный центр
Все виды медицинской диагностики, клиника, стационар.
Медицинский центр "Асклепий" оказывает качественную медицинскую помощь с 1993 года.
На базе клиники ведут прием такие врачи, как аллерголог – иммунолог, окулист, онколог, онколог-маммолог, эндокринолог, гинеколог, уролог, дерматовенеролог, невролог, травматолог, хирург, гастроэнтеролог, кардиолог, проктолог, оториноларинголог и многие другие специалисты.
Осуществляется озонотерапия, плазмаферез, АУФОК, магнитно-резонансная томография (МРТ) открытого и закрытого типа, компьютерная томография (КТ), флюорография, маммография, УЗИ всех органов и систем, ведение беременности. Отделение профосмотров предлагает широкий спектр услуг начиная от получения справки от врачей психиатра и нарколога, и заканчивая медкомиссией для водителей, медкомиссией на оружие и для трудоустройства, а также для получения визы в Канаду, Австралию, Новую Зеландию и Корею.
Лабораторная база "Асклепия" предлагает более 600 видов исследований, которые проводятся в шести отделениях лаборатории на аппаратах экспертного класса известных импортных производителей.
ООО "Асклепий", ООО ДЦ "ЛД-Асклепий".
