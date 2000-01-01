  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Асклепий
Асклепий
6.7
Рейтинг

Асклепий

В клинике 110 врачей
Адреса
ул. Гамарника, 3Б
c 7:30 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 21:00. Сейчас открыто
Рентген
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 7:00 до 0:00. Сейчас открыто
Магнитно-резонансная томография МРТ
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 21:00. Сейчас открыто
Компьютерная томография КТ
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 16:00. Сейчас открыто. Закроется через 12 минут
Маммография
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Светланская, 113
3-й этаж
c 7:30 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Все виды медицинской диагностики, клиника, стационар.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Дорошевская Анна Юльевна
5.5
Рейтинг
Рейтинг
5.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Дорошевская Анна Юльевна

Ревматолог
Стаж 13 лет / Кандидат медицинских наук
Ревматолог
Стаж 13 лет / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Ткаченко Ирина Владимировна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ткаченко Ирина Владимировна

Гематолог, Лор (оториноларинголог), Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Гематолог, Лор (оториноларинголог), Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Записаться на приём
Принимает детей
Кирилич Анна Николаевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
18
отзывов

Кирилич Анна Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Рафикова Альфия Канифовна
9.3
Рейтинг
Рейтинг
9.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
15
отзывов

Рафикова Альфия Канифовна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 24 года / Врач второй категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 24 года / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кудрань Сергей Петрович
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Кудрань Сергей Петрович

Травматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Глушенко Денис Евгеньевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
16
отзывов

Глушенко Денис Евгеньевич

Врач ультразвуковой диагностики, Зав. отделением ультразвуковой и функциональной диагностики
Стаж 19 лет
Врач ультразвуковой диагностики, Зав. отделением ультразвуковой и функциональной диагностики
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Воробьев Степан Юрьевич
9.7
Рейтинг
Рейтинг
9.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Воробьев Степан Юрьевич

Мануальный терапевт
Стаж не указан
Мануальный терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сидоркина Наталья Павловна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Сидоркина Наталья Павловна

Невролог (невропатолог), Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог
Стаж 23 года
Невролог (невропатолог), Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хамроева Умида Жахонкуловна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Хамроева Умида Жахонкуловна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ефремова Ирина Владимировна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Ефремова Ирина Владимировна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 24 года
Аллерголог-иммунолог
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Василюк Анатолий Александрович
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
15
отзывов

Василюк Анатолий Александрович

Уролог-андролог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Уролог-андролог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Зызина Наталья Евгеньевна
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Зызина Наталья Евгеньевна

Акушер-гинеколог
Стаж 33 года
Акушер-гинеколог
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ходыкина Наталья Петровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ходыкина Наталья Петровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Окулист (офтальмолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сизикова Светлана Валерьевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Сизикова Светлана Валерьевна

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Отоневролог
Стаж не указан
Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Отоневролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ищенко Виталий Николаевич
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Ищенко Виталий Николаевич

Проктолог (колопроктолог)
Стаж не указан
Проктолог (колопроктолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Акименко Владимир Борисович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Акименко Владимир Борисович

Терапевт
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лаврова Наталья Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Лаврова Наталья Евгеньевна

УЗИ-специалист, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Серых Ольга Алексеевна
8.3
Рейтинг
Рейтинг
8.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Серых Ольга Алексеевна

Андролог, Уролог
Стаж 31 год
Андролог, Уролог
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Невзоров Александр Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Невзоров Александр Владимирович

Гепатолог, Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гепатолог, Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Конькова Ольга Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Конькова Ольга Алексеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жучкова Евгения Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жучкова Евгения Ивановна

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Юрова Евгения Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юрова Евгения Витальевна

Эндокринолог, Нутрициолог
Стаж не указан
Эндокринолог, Нутрициолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ермаков Евгений Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ермаков Евгений Алексеевич

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лапинская Анастасия Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лапинская Анастасия Игоревна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ивин Даниил Вячеславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ивин Даниил Вячеславович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чернусь Дарья Вадимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чернусь Дарья Вадимовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кирина Александра Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кирина Александра Дмитриевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чернышук Илья Михайлович
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Чернышук Илья Михайлович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кучер (Лысова) Евгения Михайловна
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Кучер (Лысова) Евгения Михайловна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Невежкин Денис Александрович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Невежкин Денис Александрович

Травматолог-ортопед, Травматолог
Стаж 7 лет
Травматолог-ортопед, Травматолог
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гулий Анна Игоревна
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Гулий Анна Игоревна

Невролог (невропатолог)
Стаж 19 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Болычева Татьяна Валентиновна
5.6
Рейтинг
Рейтинг
5.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Болычева Татьяна Валентиновна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Воронова Анастасия Владимировна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Воронова Анастасия Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 10 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Афонин Валерий Александрович
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Афонин Валерий Александрович

УЗИ-специалист
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Серебрякова Марина Федоровна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Серебрякова Марина Федоровна

Терапевт
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Молчанкина Марина Витальевна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Молчанкина Марина Витальевна

Акушер-гинеколог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Малахова Елена Николаевна
4.9
Рейтинг
Рейтинг
4.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Малахова Елена Николаевна

Лор (оториноларинголог), Отоневролог
Стаж 29 лет
Лор (оториноларинголог), Отоневролог
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Вдовченко Мария Владимировна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Вдовченко Мария Владимировна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 13 лет
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Выхрестюк Антонина Валерьевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Выхрестюк Антонина Валерьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бандюкова Наталья Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бандюкова Наталья Владимировна

Кардиолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Кардиолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сайк Ольга Валерьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сайк Ольга Валерьевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 16 лет
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гончарова Марина Алексеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гончарова Марина Алексеевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 31 год
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Сокурова Елена Васильевна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Сокурова Елена Васильевна

Гематолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гематолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Полев Роман Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Полев Роман Владимирович

Мануальный терапевт
Стаж не указан
Мануальный терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Оселедец Наталья Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Оселедец Наталья Николаевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Капустина Елена Альбертовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Капустина Елена Альбертовна

Онколог
Стаж 28 лет
Онколог
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шевлякова Ольга Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шевлякова Ольга Александровна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 23 года
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ващенко Светлана Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ващенко Светлана Николаевна

Гинеколог-эндокринолог
Стаж 36 лет
Гинеколог-эндокринолог
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Максименко Екатерина Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Максименко Екатерина Викторовна

Дерматовенеролог
Стаж 14 лет
Дерматовенеролог
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лучковец Анна Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лучковец Анна Васильевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 11 лет
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Игорцева Ольга Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Игорцева Ольга Юрьевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 19 лет
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Калинский Павел Павлович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Калинский Павел Павлович

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Накоренок Анна Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Накоренок Анна Анатольевна

Эндокринолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Калашникова Мария Дмитриевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Калашникова Мария Дмитриевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 9 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Григорюк Лилия Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Григорюк Лилия Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж 21 год
Акушер-гинеколог
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Идельгужина Светлана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Идельгужина Светлана Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 19 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зеленкова Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Зеленкова Ирина Анатольевна

Гастроэнтеролог, Кардиолог, Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Кардиолог, Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кошелева Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кошелева Татьяна Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 19 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Калугина Алла Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Калугина Алла Дмитриевна

Рентгенолог
Стаж 26 лет
Рентгенолог
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Глухова Елена Зиновьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глухова Елена Зиновьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сакович Ирина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сакович Ирина Владимировна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кленова Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кленова Елена Анатольевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 21 год / Врач первой категории
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 21 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сидоренко Наталия Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сидоренко Наталия Валерьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 41 год
Невролог (невропатолог)
Стаж 41 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Истомина Светлана Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Истомина Светлана Георгиевна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Павлюк Наталья Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Павлюк Наталья Михайловна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Козлов Андрей Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козлов Андрей Александрович

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 14 лет
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Корженко Юлия Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Корженко Юлия Геннадьевна

Дерматовенеролог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шарапова Наталья Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шарапова Наталья Анатольевна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кубиева Любовь Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кубиева Любовь Сергеевна

Дерматовенеролог
Стаж 12 лет
Дерматовенеролог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Киняйкина Наталья Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Киняйкина Наталья Васильевна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Косиненко Алена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Косиненко Алена Николаевна

Рентгенолаборант
Стаж 5 лет
Рентгенолаборант
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Малышевская Светлана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малышевская Светлана Викторовна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шевченко Инна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевченко Инна Анатольевна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Бурман Татьяна Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бурман Татьяна Федоровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кривко Ирина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кривко Ирина Геннадьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кривцова Ирина Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кривцова Ирина Вячеславовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ломоносова Наталья Эдуардовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ломоносова Наталья Эдуардовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лоушко Юлия Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лоушко Юлия Сергеевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чарыкова Яна Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чарыкова Яна Евгеньевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Черникова Мария Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черникова Мария Анатольевна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Стативкина Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стативкина Ольга Николаевна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Цымбалюк Юлия Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цымбалюк Юлия Николаевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Серякова Стелла Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Серякова Стелла Вячеславовна

Терапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Янчук Александр Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Янчук Александр Васильевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пивень Оксана Вадимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пивень Оксана Вадимовна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 21 год
Кардиолог, Терапевт
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Монид Артем Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Монид Артем Валерьевич

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 14 лет
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шаповалов Игорь Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шаповалов Игорь Александрович

Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
Стаж 11 лет
Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Таритин Илья Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Таритин Илья Игоревич

Рентгенолог
Стаж 5 лет
Рентгенолог
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Глухова Елена Зельмановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глухова Елена Зельмановна

Кардиолог
Стаж 50 лет
Кардиолог
Стаж 50 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Василенко Мария Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Василенко Мария Николаевна

Рентгенолог
Стаж 10 лет
Рентгенолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Попова Светлана Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попова Светлана Геннадьевна

Рентгенолог
Стаж 37 лет
Рентгенолог
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Сафонов Сергей Витальевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сафонов Сергей Витальевич

Рентгенолаборант
Стаж 23 года
Рентгенолаборант
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Еремина Ирина Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Еремина Ирина Витальевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 7 лет
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зянтерикова Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зянтерикова Наталья Викторовна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 11 лет
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Григорюк Александр Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Григорюк Александр Анатольевич

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Николаева Светлана Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Николаева Светлана Дмитриевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 7 лет
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Василевская Варвара Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Василевская Варвара Сергеевна

Дерматовенеролог
Стаж 15 лет
Дерматовенеролог
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Слободенюк (Васильева) Маргарита Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Слободенюк (Васильева) Маргарита Сергеевна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Киняйкина Елена Всеволодовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Киняйкина Елена Всеволодовна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Саутнер Олег Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Саутнер Олег Викторович

Проктолог (колопроктолог)
Стаж не указан
Проктолог (колопроктолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Смаль Олеся Мичеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смаль Олеся Мичеславовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Неклюдова Алина Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Неклюдова Алина Игоревна

Ревматолог
Стаж не указан
Ревматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дубенцов Константин Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дубенцов Константин Сергеевич

Терапевт
Стаж 4 года
Терапевт
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сидякина Анастасия Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сидякина Анастасия Евгеньевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Борзых Полина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Борзых Полина Андреевна

Уролог
Стаж 4 года
Уролог
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мелехов Борис Михайлович
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мелехов Борис Михайлович

Инфекционист, Терапевт
Стаж 6 лет
Инфекционист, Терапевт
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мосейчук Галина Леонидовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мосейчук Галина Леонидовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шадчинева Евгения Анатольевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шадчинева Евгения Анатольевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Клепцова Ирина Петровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Клепцова Ирина Петровна

Инфекционист, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Инфекционист, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Попова Ольга Сергеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Попова Ольга Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж 6 лет
УЗИ-специалист
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Центр охраны материнства и детства
    Центр охраны материнства и детства В клинике 161 врач
    3.5
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 118 врачей
    4.2
  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
Все клиники