Медицинский центр "Асклепий" оказывает качественную медицинскую помощь с 1993 года.

На базе клиники ведут прием такие врачи, как аллерголог – иммунолог, окулист, онколог, онколог-маммолог, эндокринолог, гинеколог, уролог, дерматовенеролог, невролог, травматолог, хирург, гастроэнтеролог, кардиолог, проктолог, оториноларинголог и многие другие специалисты.

Осуществляется озонотерапия, плазмаферез, АУФОК, магнитно-резонансная томография (МРТ) открытого и закрытого типа, компьютерная томография (КТ), флюорография, маммография, УЗИ всех органов и систем, ведение беременности. Отделение профосмотров предлагает широкий спектр услуг начиная от получения справки от врачей психиатра и нарколога, и заканчивая медкомиссией для водителей, медкомиссией на оружие и для трудоустройства, а также для получения визы в Канаду, Австралию, Новую Зеландию и Корею.

Лабораторная база "Асклепия" предлагает более 600 видов исследований, которые проводятся в шести отделениях лаборатории на аппаратах экспертного класса известных импортных производителей.

ООО "Асклепий", ООО ДЦ "ЛД-Асклепий".

