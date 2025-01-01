  1. Главная
Артро Вита-М
6.3
Рейтинг

Артро Вита-М

В клинике 2 врача
Адреса
ул. 50 лет ВЛКСМ, 26Б
1-й этаж
c 9:00 до 17:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 18 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Мануальная терапия, массаж. Приём хирурга, травматолога, ортопеда, терапевта, эндокринолога. Процедурный кабинет.

Врачи работающие в клинике
Мажара Елена Викторовна
7.5
5
отзывов

Мажара Елена Викторовна

Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 26 лет
Шкилева (Харламова) Татьяна Валерьевна
6.3
1
отзыв

Шкилева (Харламова) Татьяна Валерьевна

Психолог
Стаж 8 лет
