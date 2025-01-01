- Главная
Артро Вита-М
В клинике 2 врача
Адреса
Информация
Мануальная терапия, массаж. Приём хирурга, травматолога, ортопеда, терапевта, эндокринолога. Процедурный кабинет.
Врачи-специалисты работают только по предварительной записи.
Врачи работающие в клинике
Стаж 26 лет
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре