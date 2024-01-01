- Главная
Арт
В клинике 1 врач
Адреса
Информация
Специалисты: терапевт, ортопед (протезист).
Первичный приём - 400 руб.
Лицензия ЛО-25-01-001147.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре