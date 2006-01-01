- Главная
Аркус
В клинике 3 врача
Адреса
ул. Невская, 3
1-й этаж
- +7 (423) 236 06 03, регистратура
- +7 (423) 277 73 65, дежурная служба
- +7 (423) 236 30 80
Информация
Психологическая помощь. Врач восточной медицины.
Сб-Вс - по предварительной записи.
Лицензия ЛО-25-01-002390.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Принимает детей
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Принимает детей
Стаж 45 лет
Запись онлайн недоступна