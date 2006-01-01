  1. Главная
Аркус
0.0
Рейтинг

Аркус

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Невская, 3
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Психологическая помощь. Врач восточной медицины.

Врачи работающие в клинике
Сорокин Олег Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сорокин Олег Васильевич

Психиатр
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Психиатр
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Диденко Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Диденко Татьяна Анатольевна

Гирудотерапевт
Стаж не указан
Гирудотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Баяндина Тамара Ивановна
5.9
Рейтинг
Рейтинг
5.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Баяндина Тамара Ивановна

Эндокринолог
Стаж 45 лет
Эндокринолог
Стаж 45 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

