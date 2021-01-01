  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Арамис
Арамис
6.0
Рейтинг

Арамис

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Героев Хасана, 4
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Визаж, перманентный макияж.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Кондратова Евгения Эдуардовна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Кондратова Евгения Эдуардовна

Косметик-эстетист
Стаж 12 лет
Косметик-эстетист
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

Другие клиники

  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.9
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
Все клиники