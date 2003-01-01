  1. Главная
Анна и Э
0.0
Рейтинг

Анна и Э

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Сафонова, 37
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Корчинова Наталья Владимировна
6.3
1
отзыв

Корчинова Наталья Владимировна

Стоматолог
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Карапетян Манвел Юрикович
6.1
2
отзыва

Карапетян Манвел Юрикович

Стоматолог
Стаж 23 года
Логашева Арина Анатольевна
6.0
0
отзывов

Логашева Арина Анатольевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет
Тарасов Валерий Александрович
6.0
0
отзывов

Тарасов Валерий Александрович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Главный врач
Стаж 47 лет
Плотникова Виктория Ивановна
6.0
0
отзывов

Плотникова Виктория Ивановна

Стоматолог
Стаж 26 лет / Врач первой категории
