- Главная
- Все клиники
- Анна
Анна
В клинике 2 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Бесплатная консультация.
На основе данных диагностического обследования, функциональных, эстетических и финансовых предпочтений врач стоматолог предложит комплекс лечения, максимально комфортный по срокам и цене.
Услуги клиники:
- лечение кариеса, пульпитов и периодонтитов (эндодонтическое лечение),
- профессиональное отбеливание и гигиена ротовой полости (чистка ультразвуком),
- лечение пародонтологических заболеваний,
- хирургия зубов, в т.ч. удаление ретенированных зубов и зубов мудрости,
- все виды ортопедтческого лечения (протезирование зубов), в т.ч. протезирование на имплантатах,
- имплантация,
- костная пластика,
- синус-лифтинг,
- пластика мягких тканей.
Действует гибкая система скидок.
Лицензия ЛО-25-01-002085.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 28 лет
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре