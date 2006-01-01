Бесплатная консультация.

На основе данных диагностического обследования, функциональных, эстетических и финансовых предпочтений врач стоматолог предложит комплекс лечения, максимально комфортный по срокам и цене.

Услуги клиники:

лечение кариеса, пульпитов и периодонтитов (эндодонтическое лечение),

профессиональное отбеливание и гигиена ротовой полости (чистка ультразвуком),

лечение пародонтологических заболеваний,

хирургия зубов, в т.ч. удаление ретенированных зубов и зубов мудрости,

все виды ортопедтческого лечения (протезирование зубов), в т.ч. протезирование на имплантатах,

имплантация,

костная пластика,

синус-лифтинг,

пластика мягких тканей.

Действует гибкая система скидок.

Лицензия ЛО-25-01-002085.

