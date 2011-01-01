  1. Главная
Анатомия Доверия
8.8
Рейтинг

Анатомия Доверия

В клинике 10 врачей
Адреса
ул. Пушкинская, 40
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Прием эндокринолога, удаление папиллом и плазмолифтинг.

Врачи работающие в клинике
Бобров Денис Вадимович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Бобров Денис Вадимович

Хирург, Онколог-хирург
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Хирург, Онколог-хирург
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Алейникова Елена Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Алейникова Елена Викторовна

Хирург, Подиатр
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Хирург, Подиатр
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Борушнова Оксана Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Борушнова Оксана Владимировна

Эндокринолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ремез Светлана Владимировна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ремез Светлана Владимировна

Эндокринолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Полещук Ксения Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Полещук Ксения Николаевна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 12 лет
Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Педан Олег Иванович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Педан Олег Иванович

Хирург
Стаж 13 лет
Хирург
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Касаткина (Махно) Евгения Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Касаткина (Махно) Евгения Андреевна

Эндокринолог
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Эндокринолог
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мельник Надежда Ильинична
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельник Надежда Ильинична

Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Спицына Екатерина Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Спицына Екатерина Олеговна

Гинеколог-эндокринолог
Стаж 13 лет
Гинеколог-эндокринолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Афонин Валерий Александрович
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Афонин Валерий Александрович

УЗИ-специалист
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

