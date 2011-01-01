- Главная
Анатомия Доверия
В клинике 10 врачей
Адреса
Информация
Прием эндокринолога, удаление папиллом и плазмолифтинг.
ООО "Баунти Бьютифул".
Клиника "Анатомия доверия" является лидером в области гормонального здоровья и аппаратной косметологии и предлагает комплексный медицинский и косметологический уход, ориентированный на улучшение здоровья и качества жизни для женщин и мужчин.
В клинике принимают:
- Эндокринолог;
- Гинеколог-эндокринолог;
- Уролог/андролог;
- Дерматолог;
- Терапевт;
- Кардиолог;
- Гастроэнтеролог;
- Детский эндокринолог;
- Косметолог;
- Хирург;
- Подолог.
Лабораторная и инструментальная диагностика. Все виды анализов:
- УЗИ;
- ЭхоКГ;
- УЗ-доплерография;
- ЭКГ;
- Биопсии;
- Видеокольпоскопия.
Врачи работающие в клинике
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре