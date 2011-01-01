ООО "Баунти Бьютифул".

Клиника "Анатомия доверия" является лидером в области гормонального здоровья и аппаратной косметологии и предлагает комплексный медицинский и косметологический уход, ориентированный на улучшение здоровья и качества жизни для женщин и мужчин.

В клинике принимают:

Эндокринолог;

Гинеколог-эндокринолог;

Уролог/андролог;

Дерматолог;

Терапевт;

Кардиолог;

Гастроэнтеролог;

Детский эндокринолог;

Косметолог;

Хирург;

Подолог.

Лабораторная и инструментальная диагностика. Все виды анализов: