Анастасия
0.0
Рейтинг

Анастасия

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Надибаидзе, 28
цокольный этаж
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Мануальная терапия, массаж.

Врачи работающие в клинике
Лысанская Алина Владимировна
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
7 отзывов

Лысанская Алина Владимировна

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 33 года / Врач первой категории
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 33 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Медведева Наталья Николаевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
3 отзыва

Медведева Наталья Николаевна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сылка Лариса Леонидовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
3 отзыва

Сылка Лариса Леонидовна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Буланова Анна Егоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
0 отзывов

Буланова Анна Егоровна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

