Анастасия
В клинике 4 врача
Адреса
Информация
Мануальная терапия, массаж.
Приём детей от 0 лет.
Автономная некоммерческая организация "Анастасия".
Лицензия ЛО-25-01-000729.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 33 года / Врач первой категории
Стаж 33 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Принимает детей
