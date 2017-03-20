  1. Главная
Альфамед
Альфамед

В клинике 1 врач
пр-т Острякова, 4В
1-й этаж
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Комплексное лечение алкоголизма, лечение и снятие похмелья, вывод из запоя на дому/в стационаре, снятие алкогольной интоксикации, кодирование от алкоголизма. Бесплатный трансфер в клинику. Скорая помощь/вызов доктора на дом. Перевозка лежачих больных.

Мусаева Эльмира Имрановна
3
отзыва

Мусаева Эльмира Имрановна

Ревматолог
Стаж 5 лет
Ревматолог
Стаж 5 лет
