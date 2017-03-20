Многопрофильная клиника АльфаМед, основанная в 2003 году, работает по следующим направленям:

1. Лечения алкоголизма, абстинентного синдрома (наше основное направление):

комплексное лечение алкоголизма;

снятие похмелья на дому/в стационаре;

вывод из запоя на дому/в стационаре;

кодирование от алкогольной зависимости;

нарколог на дом .

2. Медицинское сопровождение общественных мероприятий:

Компания организует дежурство бригады СМП на любом мероприятии, предоставит полный пакет сопроводительных документов:

концерты, соревнования, городские события, забеги, футбол и другие мероприятия;

бригада СМП состоит из автомобиля СМП , дежурного доктора с укладкой и водителя;

компания работает по данному направлению с 2010 года.

3. Ревматология:

на очной консультации уделяется тщательное внимание расспросу (сбор жалоб и анамнеза), а также физическому осмотру. В конце приема обязательно даются рекомендации и составляется дальнейший план действий: необходимые обследования и намечается предварительное лечение.

4. Перевозка маломобильных пациентов:

работа по г. Владивостоку и всему Приморскому краю;

дальние перевозки (например г.Владивосток - г. Хабаровск);

в автопарке 2 автомобиля: Nissan NV200 и Toyota Noah.

Департамент здравоохранения Приморского края лицензия № Л041-01023-25/00312280 от 20.03.2017г.

ООО "Наркологический кабинет".

