Комплексное лечение алкоголизма, лечение и снятие похмелья, вывод из запоя на дому/в стационаре, снятие алкогольной интоксикации, кодирование от алкоголизма. Бесплатный трансфер в клинику. Скорая помощь/вызов доктора на дом. Перевозка лежачих больных.
Многопрофильная клиника АльфаМед, основанная в 2003 году, работает по следующим направленям:
1. Лечения алкоголизма, абстинентного синдрома (наше основное направление):
- комплексное лечение алкоголизма;
- снятие похмелья на дому/в стационаре;
- вывод из запоя на дому/в стационаре;
- кодирование от алкогольной зависимости;
- нарколог на дом .
2. Медицинское сопровождение общественных мероприятий:
Компания организует дежурство бригады СМП на любом мероприятии, предоставит полный пакет сопроводительных документов:
- концерты, соревнования, городские события, забеги, футбол и другие мероприятия;
- бригада СМП состоит из автомобиля СМП , дежурного доктора с укладкой и водителя;
- компания работает по данному направлению с 2010 года.
3. Ревматология:
- на очной консультации уделяется тщательное внимание расспросу (сбор жалоб и анамнеза), а также физическому осмотру. В конце приема обязательно даются рекомендации и составляется дальнейший план действий: необходимые обследования и намечается предварительное лечение.
4. Перевозка маломобильных пациентов:
- работа по г. Владивостоку и всему Приморскому краю;
- дальние перевозки (например г.Владивосток - г. Хабаровск);
- в автопарке 2 автомобиля: Nissan NV200 и Toyota Noah.
Департамент здравоохранения Приморского края лицензия № Л041-01023-25/00312280 от 20.03.2017г.
ООО "Наркологический кабинет".
