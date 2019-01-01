  1. Главная
Алёнка
4.6
Рейтинг

Алёнка

В клинике 46 врачей
Адреса
ул. Ильичева, 4
ЖК "Аркада"
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Некрасовская, 90
ЖК "Армада"
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
ул. Адмирала Кузнецова, 70
1-й этаж
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Еще 1
Контактный центр
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Лидеры частной педиатрии. Программы наблюдения на дому и в клинике. Выезд врача на дом. Детская стоматология. Консультации узких специалистов (офтальмолог, ортопед, невролог, психиатр, дерматолог, уролог, кардиолог, гастроэнтеролог). Гинеколог. Хирург. Анализы за 15 минут. Прививки. УЗИ. ЭКГ.

Врачи работающие в клинике
Куманев Игорь Степанович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
15
отзывов

Куманев Игорь Степанович

Педиатр
Стаж 24 года
Педиатр
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Сичинава Зураб Александрович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
24
отзыва

Сичинава Зураб Александрович

Пластический хирург, Хирург, Уролог-андролог, Зав. хирургическим отделением
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Пластический хирург, Хирург, Уролог-андролог, Зав. хирургическим отделением
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гроссман Станислав Сергеевич
9.3
Рейтинг
Рейтинг
9.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Гроссман Станислав Сергеевич

Маммолог, Онколог, Пластический хирург, Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 30 лет / Кандидат медицинских наук
Маммолог, Онколог, Пластический хирург, Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 30 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Смагина Марина Анатольевна
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Смагина Марина Анатольевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 18 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Хомутова Татьяна Владимировна
8.6
Рейтинг
Рейтинг
8.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Хомутова Татьяна Владимировна

Педиатр, УЗИ-специалист
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Педиатр, УЗИ-специалист
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Лученков Константин Сергеевич
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Лученков Константин Сергеевич

Мануальный терапевт, Физиотерапевт
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Физиотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Волгина Татьяна Львововна
8.2
Рейтинг
Рейтинг
8.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Волгина Татьяна Львововна

Психиатр, Психолог, Психотерапевт
Стаж 32 года / Кандидат медицинских наук
Психиатр, Психолог, Психотерапевт
Стаж 32 года / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Мамынова Анастасия Дмитриевна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Мамынова Анастасия Дмитриевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Бурлакова Елена Вильгельмовна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Бурлакова Елена Вильгельмовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Васильев Андрей Иванович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Васильев Андрей Иванович

Хирург, Эндоскопист
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Хирург, Эндоскопист
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Чукаева Елена Николаевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Чукаева Елена Николаевна

Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ни Антонина Николаевна
7.3
Рейтинг
Рейтинг
7.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ни Антонина Николаевна

Нефролог, Педиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Нефролог, Педиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Белоконь Елена Владимировна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Белоконь Елена Владимировна

Педиатр
Стаж 27 лет
Педиатр
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Румянцев Илья Михайлович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Румянцев Илья Михайлович

Хирург, Уролог-андролог
Стаж 12 лет
Хирург, Уролог-андролог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Димакова Мария Сергеевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Димакова Мария Сергеевна

Педиатр
Стаж 9 лет
Педиатр
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Алпатова Наталья Владимировна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Алпатова Наталья Владимировна

Педиатр
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гончарук Светлана Петровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Гончарук Светлана Петровна

Педиатр
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Цыбизова Татьяна Викторовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Цыбизова Татьяна Викторовна

Педиатр
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Лепейко Юлия Борисовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Лепейко Юлия Борисовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 21 год
Лор (оториноларинголог)
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Приходченко Нелли Григорьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Приходченко Нелли Григорьевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 23 года / Кандидат медицинских наук
Аллерголог-иммунолог
Стаж 23 года / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Бурундукова Татьяна Алексеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бурундукова Татьяна Алексеевна

Педиатр
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Черных Наталья Юрьевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Черных Наталья Юрьевна

Педиатр
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Педиатр
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Воднева (Каргополова) Ольга Алексеевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Воднева (Каргополова) Ольга Алексеевна

Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж не указан
Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Попова Людмила Григорьевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Попова Людмила Григорьевна

Педиатр
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Момот Герман Олегович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Момот Герман Олегович

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Терских Елена Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Терских Елена Сергеевна

Педиатр
Стаж 22 года
Педиатр
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Суханова Тамара Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Суханова Тамара Геннадьевна

Педиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Демяненко Мария Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Демяненко Мария Викторовна

Педиатр
Стаж 16 лет
Педиатр
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Быстрова Галина Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Быстрова Галина Викторовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 12 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Зотова Наталья Владиславовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Зотова Наталья Владиславовна

Педиатр
Стаж 32 года
Педиатр
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Данилевич Надежда Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Данилевич Надежда Викторовна

Рентгенолог
Стаж 10 лет
Рентгенолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Баранова Ольга Борисовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Баранова Ольга Борисовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Вепренцева Татьяна Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Вепренцева Татьяна Юрьевна

Травматолог-ортопед
Стаж 19 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Попова Александра Александровна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Попова Александра Александровна

Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 8 лет
Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Мельникова Юлия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельникова Юлия Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 21 год
Окулист (офтальмолог)
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Маневич Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Маневич Елена Ивановна

Педиатр
Стаж 35 лет
Педиатр
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Катенкова Элина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Катенкова Элина Юрьевна

Дерматолог, Ревматолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Дерматолог, Ревматолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шуматова Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шуматова Татьяна Александровна

Гастроэнтеролог, Гепатолог, Инфекционист
Стаж 42 года / Доктор медицинских наук
Гастроэнтеролог, Гепатолог, Инфекционист
Стаж 42 года / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Григорян Ламара Артуриксовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Григорян Ламара Артуриксовна

Педиатр
Стаж 30 лет / Кандидат медицинских наук
Педиатр
Стаж 30 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Степанова Наталья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанова Наталья Юрьевна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Плишко Анна Мстиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Плишко Анна Мстиславовна

Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Щербакова Вероника Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щербакова Вероника Сергеевна

Гинеколог
Стаж 9 лет
Гинеколог
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кацевич Елена Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кацевич Елена Степановна

Педиатр
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Раменская Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Раменская Наталья Викторовна

Педиатр
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Тюрева Мария Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тюрева Мария Александровна

Дерматовенеролог
Стаж 13 лет
Дерматовенеролог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шастун Юлия Аркадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шастун Юлия Аркадьевна

Кардиолог
Стаж 27 лет
Кардиолог
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

