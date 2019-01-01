- Главная
Алёнка
Лидеры частной педиатрии. Программы наблюдения на дому и в клинике. Выезд врача на дом. Детская стоматология. Консультации узких специалистов (офтальмолог, ортопед, невролог, психиатр, дерматолог, уролог, кардиолог, гастроэнтеролог). Гинеколог. Хирург. Анализы за 15 минут. Прививки. УЗИ. ЭКГ.
Возможна оплата по QR-коду и на сайте.
Сеть клиник для детей и взрослых.
Клиники «Аленка» предоставляют полный спектр медицинских услуг:
-
Наблюдение на дому и в клинике;
-
Вызов врача на дом;
-
Детская стоматология;
-
Консультации узких специалистов: офтальмолог, ортопед, невролог, психиатр, дерматолог, уролог, кардиолог, гастроэнтеролог, гинеколог, хирург;
-
Анализы за 15 минут;
-
Прививки, УЗИ, ЭКГ;
-
Хирургия для взрослых и детей.
Сеть медицинских центров "Алёнка" – это четыре клиники в каждом районе Владивостока. В клинике можно посетить врачей-педиатров и узких специалистов, получить результаты анализов сразу на приёме. Медицинский осмотр в детский сад или школу за 1 день.
С 2017 года работает "Центр Детского Здоровья", площадью около 3000 кв. метров. В настоящее время "Центр Детского Здоровья" является самым крупным и современным на Дальнем Востоке. В ЦДЗ есть отделение педиатрии, своя лаборатория и отделение узких специалистов со всеми детскими врачами.
Дополнительные возможности клиники «Алёнка» для клиентов:
-
Личный педиатр;
-
Сотовая связь с доктором;
-
Листок нетрудоспособности;
-
Возможность выбора врача.
Программы наблюдения клиники:
-
"Кроха";
-
"Малыш";
-
"Любимчики".
Вызов врача на дом. Услуги лаборатории (анализы в течение часа).
Действует программа лояльности.
Лицензия ЛО-25-01-005089.
ООО "Центр детского здоровья".
ООО "Детская клиника Алёнка".
Лучшая детская клиника 2019 года по мнению пользователей VL.ru.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.