Возможна оплата по QR-коду и на сайте.

Сеть клиник для детей и взрослых.

Клиники «Аленка» предоставляют полный спектр медицинских услуг:

Наблюдение на дому и в клинике;

Вызов врача на дом;

Детская стоматология;

Консультации узких специалистов: офтальмолог, ортопед, невролог, психиатр, дерматолог, уролог, кардиолог, гастроэнтеролог, гинеколог, хирург;

Анализы за 15 минут;

Прививки, УЗИ, ЭКГ;

Хирургия для взрослых и детей.

Сеть медицинских центров "Алёнка" – это четыре клиники в каждом районе Владивостока. В клинике можно посетить врачей-педиатров и узких специалистов, получить результаты анализов сразу на приёме. Медицинский осмотр в детский сад или школу за 1 день.

С 2017 года работает "Центр Детского Здоровья", площадью около 3000 кв. метров. В настоящее время "Центр Детского Здоровья" является самым крупным и современным на Дальнем Востоке. В ЦДЗ есть отделение педиатрии, своя лаборатория и отделение узких специалистов со всеми детскими врачами.

Дополнительные возможности клиники «Алёнка» для клиентов:

Личный педиатр;

Сотовая связь с доктором;

Листок нетрудоспособности;

Возможность выбора врача.

Программы наблюдения клиники:

"Кроха";

"Малыш";

"Любимчики".

Вызов врача на дом. Услуги лаборатории (анализы в течение часа).

Действует программа лояльности.

Лицензия ЛО-25-01-005089.

ООО "Центр детского здоровья".

ООО "Детская клиника Алёнка".

Лучшая детская клиника 2019 года по мнению пользователей VL.ru.

Лучшая детская клиника января, февраля, августа и сентября 2019 года по мнению пользователей VL.ru.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.