Аквамарин Плюс
5.1
Рейтинг

Аквамарин Плюс

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Кирова, 23
каб. 230
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Все виды стоматологических услуг.

Врачи работающие в клинике
Корейко Ольга Анатольевна
6.4
Рейтинг
3
отзыва

Корейко Ольга Анатольевна

Стоматолог
Стаж 28 лет
Стоматолог
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Киреев Дмитрий Михайлович
6.3
1
отзыв

Киреев Дмитрий Михайлович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 16 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Порох Василий Анатольевич
6.0
0
отзывов

Порох Василий Анатольевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 35 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Болотина Валентина Георгиевна
6.0
0
отзывов

Болотина Валентина Георгиевна

Стоматолог
Стаж 37 лет
Стоматолог
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

