- Главная
- Все клиники
- Аквамарин Плюс
Аквамарин Плюс
В клинике 4 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Все виды стоматологических услуг.
Консультация:
- терапевта - 600 руб.,
- ортопеда - 600 руб.,
- имплантолога - 600 руб.
ООО "Аквамарин Плюс".
Лицензия ЛО-25-01-002927.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 28 лет
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 35 лет
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 37 лет
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре