Аквамарин Дент
В клинике 5 врачей
Адреса
Информация
Лечение и хирургия, все виды протезирования, дентальная имплантология, профилактическая гигиена.
Первичный осмотр (консультация) - 600 руб.
Широкий спектр услуг, состоящий из комплексного лечения зубов, десен и ухода за полостью рта.
ООО "Аквамарин Дент".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Филиал находится в ТЦ "Восток-City".
Врачи работающие в клинике
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 16 лет
Стаж 24 года
Стаж 33 года
