Аквамарин Дент
7.6
Рейтинг

Аквамарин Дент

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Ульяновская, 7
ТЦ " Восток-City", 3-й этаж, оф. 306
c 9:00 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Лечение и хирургия, все виды протезирования, дентальная имплантология, профилактическая гигиена.

Врачи работающие в клинике
Красилов Александр Анатольевич
8.7
Рейтинг
8.7 из 10
9
отзывов

Красилов Александр Анатольевич

Стаж 25 лет / Врач первой категории
Алимов Владимир Викторович
7.8
7.8 из 10
6
отзывов

Алимов Владимир Викторович

Стаж 16 лет
Петрищева Валентина Александровна
7.5
7.5 из 10
5
отзывов

Петрищева Валентина Александровна

Стаж 24 года
Король Ирина Валерьевна
6.8
6.8 из 10
3
отзыва

Король Ирина Валерьевна

Стаж 16 лет
Ступников Олег Анатольевич
6.0
6.0 из 10
0
отзывов

Ступников Олег Анатольевич

Стаж 33 года
