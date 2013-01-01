  1. Главная
АкваЛор
1.9
Рейтинг

АкваЛор

В клинике 2 врача
пр-т Острякова, 9А
2-й этаж
c 8:30 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Клиника предлагает лечение лор-заболеваний: оториноларингология, терапия, аллергология, иммунология, физиопроцедуры.

Врачи работающие в клинике
Дыдыка Людмила Александровна
Рейтинг
Дыдыка Людмила Александровна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 10 лет
Принимает детей
Игнатьева Наталья Владимировна
Рейтинг
Игнатьева Наталья Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
