- Главная
- Все клиники
- АкваЛор
АкваЛор
В клинике 2 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Клиника предлагает лечение лор-заболеваний: оториноларингология, терапия, аллергология, иммунология, физиопроцедуры.
Прием ведут:
- лор-врач, кандидат медицинских наук Красницкая А. С.,
- врач высшей категории Клушина О. А.
Лицензия ЛО-25-01-002756.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре