Академия здоровья
3.9
Рейтинг

Академия здоровья

В клинике 22 врача
Адреса
ул. Крыгина, 28
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Многопрофильный медицинский центр пролицензирован по 29 видам медицинской деятельности. УФО

Врачи работающие в клинике
Кудрявцева Елизавета Владимировна
6.9
6.9 из 10
3
отзыва

Кудрявцева Елизавета Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет
Принимает детей
Абакаева (Дуварова) Екатерина Алексеевна
10
10 из 10
14
отзывов

Абакаева (Дуварова) Екатерина Алексеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 19 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 19 лет
Славко Екатерина Викторовна
9.3
9.3 из 10
11
отзывов

Славко Екатерина Викторовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Шаповалова Анна Сергеевна
9.2
9.2 из 10
12
отзывов

Шаповалова Анна Сергеевна

Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Лазаренко Игорь Всеволодович
8.4
8.4 из 10
10
отзывов

Лазаренко Игорь Всеволодович

Травматолог-ортопед
Стаж 24 года
Травматолог-ортопед
Стаж 24 года
Хандогина Наталья Аркадьевна
7.9
7.9 из 10
9
отзывов

Хандогина Наталья Аркадьевна

УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 14 лет
УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 14 лет
Принимает детей
Наркевич Оксана Вилленовна
7.8
7.8 из 10
10
отзывов

Наркевич Оксана Вилленовна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Прудников Александр Александрович
7.1
7.1 из 10
8
отзывов

Прудников Александр Александрович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 8 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 8 лет
Принимает детей
Разумова Виктория Викторовна
7.0
7.0 из 10
6
отзывов

Разумова Виктория Викторовна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
Наркевич Александр Борисович
6.3
6.3 из 10
1
отзыв

Наркевич Александр Борисович

Рефлексотерапевт, Гирудотерапевт, Анестезиолог-реаниматолог, Иглорефлексотерапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт, Гирудотерапевт, Анестезиолог-реаниматолог, Иглорефлексотерапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Васькова Наталья Алексеевна
6.3
6.3 из 10
6
отзывов

Васькова Наталья Алексеевна

Гастроэнтеролог, Гепатолог, Педиатр
Стаж 39 лет / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог, Гепатолог, Педиатр
Стаж 39 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Невзоров Александр Владимирович
6.3
6.3 из 10
1
отзыв

Невзоров Александр Владимирович

Гепатолог, Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гепатолог, Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Арсентьева Галина Михайловна
6.0
6.0 из 10
0
отзывов

Арсентьева Галина Михайловна

Окулист (офтальмолог), Оптометрист
Стаж 44 года
Окулист (офтальмолог), Оптометрист
Стаж 44 года
Георгиева Надежда Валерьевна
6.0
6.0 из 10
0
отзывов

Георгиева Надежда Валерьевна

Эндокринолог
Стаж 7 лет
Эндокринолог
Стаж 7 лет
Богословская Екатерина Николаевна
6.0
6.0 из 10
0
отзывов

Богословская Екатерина Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж 29 лет
УЗИ-специалист
Стаж 29 лет
Принимает детей
Федоренко Анастасия Андреевна
6.0
6.0 из 10
0
отзывов

Федоренко Анастасия Андреевна

Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж 9 лет
Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж 9 лет
Данина Лариса Павловна
6.0
6.0 из 10
0
отзывов

Данина Лариса Павловна

Терапевт
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Лубинецкая Татьяна Антоновна
6.0
6.0 из 10
0
отзывов

Лубинецкая Татьяна Антоновна

Кардиолог
Стаж 41 год
Кардиолог
Стаж 41 год
Кудрявцева Марина Яковлевна
6.0
6.0 из 10
0
отзывов

Кудрявцева Марина Яковлевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Васько Наталья Николаевна
6.0
6.0 из 10
0
отзывов

Васько Наталья Николаевна

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
Принимает детей
Бондарь Елена Михайловна
5.7
5.7 из 10
1
отзыв

Бондарь Елена Михайловна

Диетолог, Эндокринолог, Нутрициолог
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Диетолог, Эндокринолог, Нутрициолог
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Демешко Павел Сергеевич
5.1
5.1 из 10
3
отзыва

Демешко Павел Сергеевич

Хирург
Стаж 10 лет
Хирург
Стаж 10 лет
