Многопрофильный медицинский центр пролицензирован по 29 видам медицинской деятельности. УФО
ООО "Салюта".
"Академия здоровья" сотрудничает с медицинскими специалистами города, налаживая связи с зарубежными клиниками. Компания предлагает весь спектр услуг дневного стационара (например, осуществление любых инъекций и внутривенных вливаний). Разработаны комплексные диагностические программы, программы наблюдения за пациентами в клинике и на дому и многое другое.
Родители могут воспользоваться всем набором педиатрических услуг - от приема врача педиатра, узких специалистов и прививок до оформления справки и медицинской карточки в садик или школу.
Центр предлагает будущим мамам сопровождение беременности. В "Школе молодой матери" можно получить поддержку и ответы на все интересующие вопросы.
В субботу и воскресенье работают по предварительной записи.
Лицензия ЛО-25-01-002120.
