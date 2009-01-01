ООО "Салюта".

"Академия здоровья" сотрудничает с медицинскими специалистами города, налаживая связи с зарубежными клиниками. Компания предлагает весь спектр услуг дневного стационара (например, осуществление любых инъекций и внутривенных вливаний). Разработаны комплексные диагностические программы, программы наблюдения за пациентами в клинике и на дому и многое другое.

Родители могут воспользоваться всем набором педиатрических услуг - от приема врача педиатра, узких специалистов и прививок до оформления справки и медицинской карточки в садик или школу.

Центр предлагает будущим мамам сопровождение беременности. В "Школе молодой матери" можно получить поддержку и ответы на все интересующие вопросы.

В субботу и воскресенье работают по предварительной записи.

Лицензия ЛО-25-01-002120.

