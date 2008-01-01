  1. Главная
Аист
4.6
Рейтинг

Аист

В клинике 13 врачей
Адреса
пр-т Океанский, 123В
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Клиника оказывает весь комплекс стоматологических услуг: лечение, удаление зубов, отбеливание, имплантация, ортопедия, исправление прикуса. Физиотерапия. Прием микрокинезиолога.

Врачи работающие в клинике
Айметова Татьяна Евгеньевна
7.8
6
Айметова Татьяна Евгеньевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж 12 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж 12 лет
Гузевич Виктория Викторовна
6.9
3
Гузевич Виктория Викторовна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Мителенко Анна Александровна
6.6
2
Мителенко Анна Александровна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Данилевич Дмитрий Андреевич
6.5
2
Данилевич Дмитрий Андреевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Солгалова Ирина Викторовна
6.0
0
Солгалова Ирина Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет
Лахина Елена Александровна
6.0
0
Лахина Елена Александровна

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
Деревянко Татьяна Георгиевна
6.0
0
Деревянко Татьяна Георгиевна

Зубной техник
Стаж не указан / Врач первой категории
Зубной техник
Стаж не указан / Врач первой категории
Жарков Евгений Анатольевич
6.0
0
Жарков Евгений Анатольевич

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
Седых Вячеслав Алексеевич
6.0
0
Седых Вячеслав Алексеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
Игнатьев Сергей Владимирович
6.0
0
Игнатьев Сергей Владимирович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
Шилкин Дмитрий Сергеевич
6.0
0
Шилкин Дмитрий Сергеевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Гладков Анатолий Николаевич
6.0
0
Гладков Анатолий Николаевич

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Лемешко Александра Евгеньевна
6.0
0
Лемешко Александра Евгеньевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
