- Аист
Аист
В клинике 13 врачей
Адреса
пр-т Океанский, 123В
1-й этаж
Информация
Клиника оказывает весь комплекс стоматологических услуг: лечение, удаление зубов, отбеливание, имплантация, ортопедия, исправление прикуса. Физиотерапия. Прием микрокинезиолога.
Услуги:
- Профессиональная гигиена "Air Flow";
- Безболезненное лечение зубов;
- Перелечивание и сохранение зубов различной степени сложности с применением метода депофореза гидроокиси меди-кальция под контролем радиовизиографа;
- Художественная реставрация зубов;
- Лазерное отбеливание по технологии "Zoom";
- Ортопедическое протезирование на металлокерамических коронках;
- Цельнокерамические коронки;
- Протезирование зубов с использованием золото-платиновых сплавов;
- Бюгельное протезирование;
- Исправление прикуса любой степени сложности — брекет-системы;
- Имплантация с использованием компьютерной томографии;
- Остеопластика;
- Платный первичный осмотр.
Лицензия ЛО-25-01-002126.
ООО "АДС со странами АТР-1".
Врачи работающие в клинике
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
