Адреналин
3.4
Рейтинг

Адреналин

В клинике 5 врачей
Адреса
пер. Краснознаменный, 4
c 9:00 до 22:00
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Компания предлагает полный комплекс стоматологических услуг.

Врачи работающие в клинике
Сахаров Эдуард Александрович
6.9
6.9 из 10
3
отзыва

Сахаров Эдуард Александрович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-имплантолог
Стаж 22 года
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-имплантолог
Стаж 22 года
Филюкова Маргарита Олеговна
6.6
6.6 из 10
2
отзыва

Филюкова Маргарита Олеговна

Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Бадикова Надежда Константиновна
6.4
6.4 из 10
7
отзывов

Бадикова Надежда Константиновна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 44 года
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 44 года
Сердитов Сергей Павлович
6.0
6.0 из 10
0
отзывов

Сердитов Сергей Павлович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач
Стаж 20 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач
Стаж 20 лет
