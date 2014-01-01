- Главная
Адреналин
В клинике 5 врачей
Адреса
Информация
Компания предлагает полный комплекс стоматологических услуг.
Первичная консультация - бесплатно.
Передовая техника и новейшие технологии лечения и восстановления зубов.
Высококвалифицированные специалисты, гибкая ценовая политика, кредит и рассрочка платежа.
Качественная диагностика, возможность индивидуального подбора оптимальных способов стоматологического лечения зубов, диспансерное наблюдение минимум раз в полгода, профилактика заболеваний.
Лицензия ЛО-25-01-002763.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 22 года
Стаж 11 лет
Стаж 44 года
Стаж 20 лет
