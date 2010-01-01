  1. Главная
Адонис
4.6
Рейтинг

Адонис

В клинике 7 врачей
Адреса
ул. Фирсова, 6
1-й этаж
c 10:00 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Ладыгина, 5
1-й этаж
c 10:00 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Воронцова Ирина Владимировна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Воронцова Ирина Владимировна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 12 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гурбанов Кирим Рагимович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Гурбанов Кирим Рагимович

Стоматолог-хирург
Стаж 13 лет
Стоматолог-хирург
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Надранчук Галина Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Надранчук Галина Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Абакарова Анна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абакарова Анна Сергеевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Воронцова Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воронцова Ирина Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Вихтевская Екатерина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вихтевская Екатерина Сергеевна

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

