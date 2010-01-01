- Главная
- Все клиники
- Адонис
Адонис
В клинике 7 врачей
Адреса
ул. Фирсова, 6
1-й этаж
ул. Ладыгина, 5
1-й этаж
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Консультация - бесплатная
Специалисты:
- Ортопед;
- Терапевт;
- Детский врач;
- Хирург;
- Имплантолог.
Лицензия ЛО-25-01-002784.
ООО "Адонис".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре