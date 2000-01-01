  1. Главная
Адмира
4.7
Рейтинг

Адмира

В клинике 3 врача
Адреса
пр-т 100-летия Владивостока, 103
4-й этаж, каб. 407
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Морозов Евгений Александрович
6.6
2
отзыва

Морозов Евгений Александрович

Стоматолог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Борзунова Наталья Владимировна
6.6
2
отзыва

Борзунова Наталья Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Сергеева Елена Алексеевна
6.0
0
отзывов

Сергеева Елена Алексеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
