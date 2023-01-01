  1. Главная
  2. Все клиники
  3. А-Стом
А-Стом
8.8
Рейтинг

А-Стом

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Авроровская, 24
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Бойченко Юлия Владиславовна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
22
отзыва

Бойченко Юлия Владиславовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 3 года
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Бочарников Александр Александрович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
219
отзывов

Бочарников Александр Александрович

Онколог, Стоматолог, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 10 лет
Онколог, Стоматолог, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Бондаренко Олеся Сергеевна
9.5
Рейтинг
Рейтинг
9.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Бондаренко Олеся Сергеевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 11 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Федорко Никита Игоревич
8.9
Рейтинг
Рейтинг
8.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Федорко Никита Игоревич

Стоматолог-ортопед
Стаж 11 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Стадник Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стадник Татьяна Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года
Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    4.8
Все клиники