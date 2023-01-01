Миссией Клиники является предоставление европейского медицинского и оздоровительного сервиса. Клиника не рассчитана на поточный метод работы, предоставляет персонализированную медицинскую помощь. Сочетание высокотехнологичных методов, системы последовательности процедур и обязательной предварительной диагностики позволяют компактно оптимизировать посещения пациента. Консультации со специалистами не имеют ограничений по времени. Клиника совместно с компанией Dentsply Sirona дает пожизненную гарантию на имплантаты Ankylos (Германия).

Преимущества Клиники:

Имплантаты на всю жизнь, с внедрением гарантийной программы Клиники и Компании Dentsply Sirona;

и Компании Сбалансированные цены, специальные программы ценообразования;

Хирургическое лечение проводится челюстно-лицевым хирургом, хирургом-имплантологом, онкологом, членом International Team of Implantology ( ITI), European Association of Osseointegration (EAO) и Азиатской Ассоциации челюстно-лицевых хирургов ( Asian AOMS );

European Association of Osseointegration и Азиатской Ассоциации челюстно-лицевых хирургов ( ); Интервалы между приемом пациентов искусственно удерживаются с определенным разрывом с целью создания приватности пребывания в Клинике;

Для занятых людей существует возможность приема в ранние утренние, либо ночные часы: ночная наценка уточняется у администратора и является величиной непостоянной. График приема утверждается индивидуально на любые рабочие и выходные дни;

Проводятся персональные консультации с выполнением КЛКТ, составлением плана лечения, полным фотопротоколом, выполнением сканирования челюстей, консультацией всех необходимых специалистов клиники.

Неудобства Клиники:

Нет возможности выбора системы имплантатов. Клиника работает исключительно с зубными имплантатами Ankylos , произведенными в Германии;

работает исключительно с зубными имплантатами , произведенными в Германии; Нет альтернативных бюджетных имплантологических систем;

Нет возможности выбора, либо пересмотра плана лечения, который утверждается коллегиально тремя специалистами, после его утверждения и подписания пациентом.

ООО "А-СТОМ".

Лучшая стоматология января 2023 года по мнению пользователей VL.ru.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.