A-dent
9.0
Рейтинг

A-dent

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Амурская, 57
1-й этаж
c 10:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Брянский Дмитрий Александрович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
21
отзыв

Брянский Дмитрий Александрович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 7 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 7 лет
Иванов Иван Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванов Иван Иванович

Акушер
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Акушер
Стаж 15 лет / Врач первой категории
