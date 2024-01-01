3D Томография

- Главная
Независимая диагностика челюстно-лицевой области. Компьютерная томография зубов и придаточных пазух носа. Рентген-кабинет с соблюдением всех требований рентген-безопасности, аппарат производства Sirona.
Независимая диагностика челюстно-лицевой области. Обращаясь в компанию, клиент получит точный результат, сервис, независимую оценку снимка рентгенологом с описанием, информационную поддержку для лечащего врача и пациента.
При исследовании зубов не облучаются лишние анатомические структуры (глаза, позвоночник и т. д.), исследование происходит прицельно – это уменьшает лучевую нагрузку , исследуется только то, что нужно.
Работа осуществляется как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.
Прайс-лист на услуги:
3д исследования:
- Томография челюстно-лицевой области 10 на 11 см с записью на СD - 2200 руб.;
- Томография челюстно-лицевой области 8 на 8 см с записью на СD диск - 1850 руб.;
- Томография челюстно-лицевой области 5 на 5 см (сегмент зубного ряда 2-3 зуба в HD режиме) - 1300 руб.;
- КТ придаточных пазух носа с описанием рентгенологом - 2700 руб.;
- КТ височной кости (одна сторона) с описанием рентгенологом - 2500 руб.;
- Описание зоны интереса - 700 руб.;
- Распечатка панорамы \ скриншота интересуемой области 1 шт. - бесплатно (выдается с диском).
Компьютерная томография височно-челюстных суставов:
- Компьютерная томография ВНЧС (один сустав в привычном прикусе) - 1000 руб.;
- КТ ВНЧС (один сустав в двух положениях - в прикусе и открытый рот) - 3700 руб.;
- КТ ВНЧС (два сустава в двух положениях) исследования - 4500 руб.;
- Описание суставов (дополнительно, 1-3 дня) - 1000 руб.;
- Распечатка панорамы или скриншота интересуемой области 1 - бесплатно (выдается с диском).
2д исследования:
- Телерентгенограмма в одной проекции (прямая или боковая) - 1100/1000 руб.;
- Ортопантомограмма с распечаткой - 1100/1000 руб.;
- Зонограмма ВНЧС (открытый, закрытый рот 4 снимка) - 2300/1000 руб.;
- Снимок кисти - 700 руб.
Комплексы исследований:
- Телерентгенограмма в двух проекциях + ортопантомограмма - 2700/1500 руб.;
- Комплекс обследования КТ + ортопантомограмма с захватом ВНЧС в привычной окклюзии - 2700 руб.;
- Комплекс обследования КТ + зонограмма ВНЧС (открытый, закрытый рот), 4 снимка - 3200/2700 руб.
Дополнительные услуги:
- Дубликат исследования врачу в формате ДИКОМ на электронную почту - бесплатно (необходимо указать в направлении или написать на вотсапп);
- Описание зоны интереса врачом рентгенологом (1-3 дня) - 700 руб.;
- Полное детальное описание всех зубов и придаточных пазух носа с распечаткой снимка каждого зуба врачом рентгенологом - 2500 руб.;
- Динамическое наблюдение с описанием результатов лечения - 700 руб.;
- Распечатка снимка интересуемой области дополнительная - 400 руб.;
- Запись 2Д исследования на СД диск - 200 руб.;
- Дубликат КТ исследования для пациента с записью на СD диск - 400 руб.;
- Дубликат КТ исследования для пациента с записью на СD с распечаткой ОПГ - 500 руб.;
- Обучение врачей работе с просмотровой программой GalaxisViewer - бесплатно;
- Экспертная расшифровка снимков системой искусственного интеллекта Diagnocat - 800 руб.
Действует система скидок на КТ.
ООО "Томография 3Д".