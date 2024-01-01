3D Томография

Независимая диагностика челюстно-лицевой области. Обращаясь в компанию, клиент получит точный результат, сервис, независимую оценку снимка рентгенологом с описанием, информационную поддержку для лечащего врача и пациента.

При исследовании зубов не облучаются лишние анатомические структуры (глаза, позвоночник и т. д.), исследование происходит прицельно – это уменьшает лучевую нагрузку , исследуется только то, что нужно.

Работа осуществляется как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.

Прайс-лист на услуги:

3д исследования:

Томография челюстно-лицевой области 10 на 11 см с записью на СD - 2200 руб.;

Томография челюстно-лицевой области 8 на 8 см с записью на СD диск - 1850 руб.;

Томография челюстно-лицевой области 5 на 5 см (сегмент зубного ряда 2-3 зуба в HD режиме) - 1300 руб.;

КТ придаточных пазух носа с описанием рентгенологом - 2700 руб.;

КТ височной кости (одна сторона) с описанием рентгенологом - 2500 руб.;

Описание зоны интереса - 700 руб.;

Распечатка панорамы \ скриншота интересуемой области 1 шт. - бесплатно (выдается с диском).

Компьютерная томография височно-челюстных суставов:

Компьютерная томография ВНЧС (один сустав в привычном прикусе) - 1000 руб.;

КТ ВНЧС (один сустав в двух положениях - в прикусе и открытый рот) - 3700 руб.;

КТ ВНЧС (два сустава в двух положениях) исследования - 4500 руб.;

Описание суставов (дополнительно, 1-3 дня) - 1000 руб.;

Распечатка панорамы или скриншота интересуемой области 1 - бесплатно (выдается с диском).

2д исследования:

Телерентгенограмма в одной проекции (прямая или боковая) - 1100/1000 руб.;

Ортопантомограмма с распечаткой - 1100/1000 руб.;

Зонограмма ВНЧС (открытый, закрытый рот 4 снимка) - 2300/1000 руб.;

Снимок кисти - 700 руб.

Комплексы исследований:

Телерентгенограмма в двух проекциях + ортопантомограмма - 2700/1500 руб.;

Комплекс обследования КТ + ортопантомограмма с захватом ВНЧС в привычной окклюзии - 2700 руб.;

Комплекс обследования КТ + зонограмма ВНЧС (открытый, закрытый рот), 4 снимка - 3200/2700 руб.

Дополнительные услуги:

Дубликат исследования врачу в формате ДИКОМ на электронную почту - бесплатно (необходимо указать в направлении или написать на вотсапп);

Описание зоны интереса врачом рентгенологом (1-3 дня) - 700 руб.;

Полное детальное описание всех зубов и придаточных пазух носа с распечаткой снимка каждого зуба врачом рентгенологом - 2500 руб.;

Динамическое наблюдение с описанием результатов лечения - 700 руб.;

Распечатка снимка интересуемой области дополнительная - 400 руб.;

Запись 2Д исследования на СД диск - 200 руб.;

Дубликат КТ исследования для пациента с записью на СD диск - 400 руб.;

Дубликат КТ исследования для пациента с записью на СD с распечаткой ОПГ - 500 руб.;

Обучение врачей работе с просмотровой программой GalaxisViewer - бесплатно;

Экспертная расшифровка снимков системой искусственного интеллекта Diagnocat - 800 руб.

Действует система скидок на КТ.

ООО "Томография 3Д".