  3. 32
32
6.2
Рейтинг

32

В клинике 4 врача
Адреса
пр-т Народный, 55
c 9:00 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Терапевтическая и хирургическая стоматология, ортодонтия, протезирование, рентген.

Врачи работающие в клинике
Гаевая Оксана Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Гаевая Оксана Ивановна

Стоматолог-терапевт
Стаж 31 год
Евтушенко Елена Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Евтушенко Елена Алексеевна

Стоматолог
Стаж 36 лет
Блинова Надежда Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Блинова Надежда Константиновна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 16 лет
Принимает детей
Трухан Александр Александрович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
1
отзыв

Трухан Александр Александрович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 18 лет
