Ксения
Данному стоматологу оценка 0/10. Пришла на приём с кариесом, она удалила мне нервы в,здоровом зубе, поставила временную пломбу, сказав, что положила туда лекарство. Заодно в приказном тоне ( не спросив меня) записала на установку штифта совсем другого зуба, который был в полном порядке. После всего этого ада я пошла в платную клинику, где мне сообщили, что никакого лекарства нет, да и нервы она выбрала повредив стенки зуба, запломбировав каналы материалом, который использовали лет 20 назад. Насчёт удаления нервов врачи покачали головой , мягко намекая о некомпетенции стоматолога Натальи Дворцовой. А самое забавное, в каком тоне дама общалась по телефону со мной после отказа прийти к ней повторно на приём. Такую хабалку как она ещё поискать надо. Вообщем не советую. ...читать полностью
Профессионализм
Внимание
Цена/Качество
Андрей
Ставил у Брянского Дмитрия Александровича две коронки. Результатом доволен. Рекомендую!
Профессионализм
Внимание
Цена/Качество
андрейка
Надежда Константиновна самый профессиональный и лучший стоматолог во всём Владивостоке. Поскольку вылечила мне зуб, когда как все другие стоматологи пошли на отказ и послали на удаление. ...читать полностью
Профессионализм
Внимание
Цена/Качество
Виктория
Делала у данного врача аксиографию.Теперь жду результатов обследование и предложенные врачом варианты исправления ситуации с зубами.Врач внимательный, добрый, веселый , что немаловажно для меня-трусихи ещё с детских лет. ...читать полностью
Профессионализм
Внимание
Цена/Качество
Инна
Хочу выразить большую благодарность Роману Анатольевичу за его высокий профессионализм, человеческое отношение, внимательность после операции, точные и работающие рекомендации по восстановлению. Лучший доктор! 150% доверия. Также благодарность всей операционной бригаде. Операцию проводили в 2025 году. ...читать полностью
Профессионализм
Внимание
Цена/Качество
чтобы помочь другим принять решение.
