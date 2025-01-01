Ксения

Данному стоматологу оценка 0/10. Пришла на приём с кариесом, она удалила мне нервы в,зд оровом зубе, поставила временную пломбу, сказав, что положила туда лекарство. Заодно в приказном тоне ( не спросив меня) записала на установку штифта совсем другого зуба, который был в полном порядке. После всего этого ада я пошла в платную клинику, где мне сообщили, что никакого лекарства нет, да и нервы она выбрала повредив стенки зуба, запломбировав каналы материалом, который использовали лет 20 назад. Насчёт удаления нервов врачи покачали головой , мягко намекая о некомпетенции стоматолога Натальи Дворцовой. А самое забавное, в каком тоне дама общалась по телефону со мной после отказа прийти к ней повторно на приём. Такую хабалку как она ещё поискать надо. Вообщем не советую. ... читать полностью